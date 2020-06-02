ЕС поддержал право американцев на мирный протест

Евросоюз поддерживает право американцев на мирный протест, осуждает насилие, в том числе со стороны полиции, и призывает народ США к сдержанности и единению. Об этом заявил во вторник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Мы поддерживаем право на мирный протест, мы осуждаем насилие и призываем к сдержанности, — отметил он. — ЕС осуждает расизм во всех его проявлениях и призывает Америку объединиться и залечить раны». Он подчеркнул, что осуждает «насилие и злоупотребление властью со стороны полиции», которые стали причиной гибели афроамериканца Джорджа Флойда. «Все жизни священны, в том числе жизни чернокожих граждан», — указал Боррель. (ТАСС)