ЕС отверг вопросы по делу Навального

Евросоюз отказался отвечать на письмо российского постпредства с вопросами о ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Европейскую внешнеполитическую службу (ЕВС).

В ЕВС заявили, что ждут от российского правительства сотрудничества с ОЗХО по делу Навальному.

«Все вопросы должны быть рассмотрены и ответы на них должны быть даны в рамках процессуальных норм и сроков, а не путем публичного обмена «вопросниками», — говорится в сообщении службы.

Накануне постпредство России при Евросоюзе опубликовало на своем сайте письмо о нестыковках по инциденту с Навальным. Дипломаты подчеркнули, что это ответ на информационную кампанию против Москвы в официальных кругах ЕС и средствах массовой информации.

В сообщении содержится девять вопросов к Евросоюзу. Постпредство указывает на нелогичность обвинений в адрес Москвы. В частности, стали бы власти «травить» блогера опасным ядом в большом российском городе? Почему врачи незамедлительно оказали пациенту всю необходимую помощь? Кроме того, в письме отмечается, что, согласно данным «Левада-цента» от июля 2020 года, уровень поддержки Навального «едва достигает двух процентов». Дипломаты подчеркнули, что немецкая сторона отказывается от сотрудничества с Россией по данному инциденту и не хочет обнародовать результаты экспертиз.