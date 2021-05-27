Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель по итогам встречи министров иностранных дел европейских стран заявил, что ЕС не признает результаты президентских выборов в Сирии. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Кроме того, они не будут способствовать разрешению конфликта и не приведут к нормализации отношений между Сирией и Европой.

«Призываем сирийский режим начать настоящий политический процесс, сейчас этого не происходит. Мы не признаем эти выборы», — заключил Боррель.

Выборы президента в Сирии прошли 26 мая. В них участвовали действующий президент страны Башар Асад, бывший министр Абдалла Саллюм Абдалла и Махмуда Марея (Демократический арабский социалистический союз).

До этого Боррель уже выражал мнение, что президентские выборы в Сирии не отвечали критериям подлинно демократического голосования.