ЕС: Не пандемия, так беженцы?

Глобальная проблема коронавируса на время избавила Европу от нашествия нелегалов. Мартовская волна закрытия границ на карантин моментально решила проблему беженцев. Облегченно вздохнули и правые силы в странах Европы, боровшиеся за сохранение национальной идентичности под наплывом пришлых, и, наверняка, значительная часть левых, привыкших, «согласно генеральной линии партии», ратовать за прием и обустройство буквально всех, кто добирается до них из Азии и Африки, но в душе согласных в этом вопросе с правыми.

Видимо, в связи с карантином резко снизилось и количество прошений об убежище в столь популярной в этом смысле у беженцев Германии. Как пишет 10 мая газета Bild am Sonntag со ссылкой на Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF), за первые 4 месяца 2020 года было подано 2 9132 запроса на убежище в Германии. Это на 29% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

И такая же ситуация в других развитых странах ЕС.

Но времена меняются, и в Европе, тут и там, уже начали вводить новые правила – открыто большинство объектов торговли и сферы обслуживания, а некоторые страны уже готовятся к открытию границ, то есть, к приему иностранцев.

И вот уже появляются свидетельства, что Европе грозит новая волна беженцев. «ЕС движется от одного кризиса к другому!», — предупреждает Европейское агентство по охране границ Frontex. Согласно внутренней оценке, в ближайшее время ожидается новая волна мигрантов. Такую информацию опубликовало германское издание Die Welt со ссылкой на внутренний и конфиденциальный отчет о ситуации в так называемом Ситуационном центре Frontex.

В отчете буквально говорится: «Ограничения в связи с распространением Covid-19 постепенно отменяются в большинстве провинций Эгейского моря, но еще не в провинциях Чанаккале, Стамбул и Измир. Как только ограничения будут сняты, ожидается перемещение большого числа мигрантов к сухопутной границе с Грецией в районе Эврос».

Греция может столкнуться с этим после того, как Турция отменит меры самоизоляции, заявило Frontex.

Согласно документу, Греция уже отправила в Эврос 262 полицейских для охраны границы. Ранее предполагалось, что в марте будут отправлены 400 полицейских, но пандемия коронавируса сорвала эти планы.

Напомним, в конце февраля и начале марта с позволения Анкары тысячи мигрантов осадили турецко-греческую границу, с целью проникновения на территорию ЕС. Таким образом, Турция пыталась переубедить Евросоюз быстрее перевести миллиарды помощи для размещения и ухода за мигрантами.

Греция тогда отреагировала на ситуацию довольно резко. Сотни полицейских со всей страны были отправлены в пограничную речную зону Евроса. Однако распространение коронавируса не позволило развиться этой ситуации до какого-то итога.

А вообще поток беженцев в Европу из Северной Африки и Ближнего Востока усилился в конце 2015 года из-за военных конфликтов в Сирии, Ираке и Афганистане. Кроме беженцев, в переселениях приняли участие также не страдающие от войн или преследований мигранты, ищущие лучших условий жизни. Таких, кстати, меньше год от года не становится. Один из основных путей миграции лежит через Турцию и греческие острова в Эгейском море.

В 2016 году Евросоюз и Турция согласовали подходы к решению проблемы незаконной миграции. Переселенцы, незаконно прибывшие на греческие острова из Турции, должны были возвращаться в Турцию в обмен на находящихся в Турции беженцев из Сирии. Одновременно с этим Европа должна была платить Турции за содержание беженцев.

А последнее обострение случилось из-за того, что ЕС стал как-то подзабывать о том, что Турция в одиночку несет бремя содержания нелегалов, и с деньгами на это дело расставаться не торопится.

И вот еще подоспела новость, что европейские правозащитники призвали ввести мораторий на высылку нелегалов обратно в Ливию. Европейские государства должны ввести мораторий на перехваты и высылку беженцев назад в Ливию, говорится в заявлении международной организации по спасению людей на море Sea-Watch International, опубликованном 10 мая на ее странице в Twitter, передает «Красная Весна». Кроме того, в Sea-Watch International призвали власти Италии и Мальты не отказываться от помощи беженцам. Пандемия коронавируса не причина отказывать беженцам в помощи, считают правозащитники.

В общем, если все пойдет по пути ослабления, то избежать новых притоков нелегалов Европе, видно, не удастся. Есть, правда, один выход – попытаться договориться с Турцией, пока не поздно.