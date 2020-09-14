ЕС и Китай договорились о защите деликатесов

Евросоюз и Китай 14 сентября подписали двустороннее соглашение о защите региональных продуктов от узурпации и имитации относящихся к ним географических наименований.

Так, в соответствии с соглашением в Китае больше не смогут называть любые игристые вина «шампанским» — это наименование будет относиться только к вину, произведенному во французской провинции Шампань. Кроме того, в список региональных продуктов, попавших под защиту, включили сыр фета, ирландский виски и пармскую ветчину, а с китайской стороны — писяньскую пасту из фасоли, аньцзийский белый чай и паньцзиньский рис. Всего соглашение охватывает сто видов деликатесов, экспортируемых из Китая в ЕС, и столько же наименований продуктов, которые поставляют из Евросоюза в Китай.

Предполагается, что соглашение вступит в силу в начале 2021 года. В течение следующих четырех лет планируется включить в список еще по 175 наименований продуктов с обеих сторон. (DW)