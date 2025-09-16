Ряд стран ЕС, включая Францию, готовы поддержать введение ограничений в отношении Израиля в связи с военной операцией ЦАХАЛ в секторе Газа.

Об этом сообщает Les Echos.

Помимо Франции, санкции ЕС готовы поддержать также Бельгия, Ирландия и Испания. Против же пока выступают Болгария, Венгрия и Чехия, утверждает издание.

Для пересмотра же соглашений между ЕС и Израилем потребуется поддержка «квалифицированного большинства», то есть как минимум 15 стран-членов, в которых проживает 65% населения сообщества.

Поэтому, по мнению Les Echos, «решающей станет позиция ФРГ», для которой отношения с Израилем являются «исторически чувствительным вопросом».