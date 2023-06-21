Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Израиль может помочь Киеву защититься от дронов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, сегодня именно Израиль может помочь украинской стороне в вопросе защиты страны от иранских дронов. Ермак также выразил надежду на создание совместной инициативы по данному поводу.

Он также призвал участников онлайн встречи с представителями еврейских организаций и израильских СМИ посодействовать усилению военной помощи Киеву со стороны Израиля.