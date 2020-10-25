Эрдоган: Турция не откажется от российских С-400

Турция не намерена отказываться от закупленных у России зенитных ракетных систем С-400, несмотря на позицию США. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит агентство Anadolu.

«Вы (США) сказали отправить С-400 обратно в Россию. Но мы не племенное государство, мы Турция», – подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что турецкая сторона не боится американских санкций.

Решение Анкары о покупке ЗРС С-400 в сентябре 2017 года вызвало серьезный раскол между Турцией и ее партнерами по Североатлантическому альянсу. Представители НАТО быстро забили тревогу о том, что Турция поставит под угрозу безопасность НАТО, если подключит С-400 к союзным системам, поскольку российская система будет использовать сеть с конфиденциальными данными альянса.