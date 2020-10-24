Эрдоган предрек конец Европы

Президент Турции Реджеп Тайип Эпдоган заявил, что Европа приближает свой конец, «открывая фронт против мусульман». Трансляция выступления главы государства в городе Кайсери проводилась в его Twitter-аккаунте.

Комментируя операцию правоохранительных органов ФРГ в мечети Мевляна в Берлине, Эрдоган заметил, что подобные «нападки на права мусульман» указывают о переходе «европейского фашизма» на новую стадию. «Если они (страны Европы) не избавятся от этого как можно быстрее, то такая болезнь разрушит Европу изнутри», — заявил он.

Ранее турецкий лидер раскритиковал французского коллегу Эммануэля Макрона за демонстрацию неподобающего отношения к миллионам граждан Канады, исповедующих другую религию. Обрушив на главу государства гневную тираду, Эрдоган посоветовал ему лечить психические расстройства.

По данным Daily Sabah, 21 октября сотрудники правоохранительных органов Германии ворвались в мечеть Мевляна в Берлине и провели там обыск в рамках расследования мошенничества с субсидиями. В момент рейда собравшиеся в здании совершали утренний намаз. Около 150 офицеров в масках и ботинках прошлись по молитвенным коврикам и конфисковали 7 тысяч евро, несколько электронных носителей, компьютеров и файлов. Инцидент разгневал мусульманскую общину и привлек внимание властей Турции. В мечети отвергли подозрения и подчеркнули, что скандала можно было избежать, если б власти задали интересующие вопросы напрямую (lenta.ru)