Эрдоган предложил делать ставку на «бесконтактную» внешнюю торговлю

Мировое сообщество ведет упорную борьбу с невидимым врагом — коронавирусом нового типа (Covid-19). Уверен, что саммит Тюркского Совета укрепит нашу солидарность в борьбе с пандемией Covid-19.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в пятницу на чрезвычайном Саммите Тюркского совета посредством видеоконференции.

Турецкий лидер подключился к работе саммита из Стамбула и поблагодарил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева за инициативу созыва саммита.

По словам турецкого лидера, пандемия коронавируса привела к социально-экономическому кризису глобального уровня. «Надеюсь, что сложный период для мирового сообщества вскоре оставит место периоду стабильности. Конечно, мы преодолеем кризис коронавируса, после чего мировое сообщество будет жить в совершенно иных реалиях», — сказал президент.

Глава государства напомнил, что с первого дня распространения коронавируса власти Турции предпринимали все необходимые меры по противодействию распространения опасной болезни. Карантинные и иные меры борьбы с «невидимым врагом» предпринимаются на основе рекомендаций Научного совета при Минздраве Турции. Турция организовала эвакуацию более 25 тысяч своих граждан из 64 стран мира.

По словам президента, Турция оказалась подготовленной к пандемии Covid-19 за счет инвестиций, сделанных в сферу здравоохранения в последние 17 лет.

«До настоящего дня мы не сталкивались с проблемами в производстве и обеспечении населения медицинскими средствами. Турция не только удовлетворяет собственные нужды, но и использует ресурсы страны для поддержки братских стран»,- сказал глава государства.

При этом Эрдоган отметил, что карантинные меры по противодействию распространению коронавируса могут оказать негативное влияние и на торговлю между странами-членами Тюркского совета.

«Поэтому очень важно в кратчайшие сроки предпринять практические шаги по устранению наметившихся проблем, в особенности в транспортной и таможенной сферах. Безусловно, все эти шаги должны предприниматься с учетом фактора здоровья населения», — констатировал турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Турция ожидает от стран-участниц Тюркского Совета шагов по содействию экономическому взаимодействию, в том числе в вопросе квот на транзитные перевозки, сборов за перевозки и виз для водителей фур.

Президент отметил также значимость увеличения грузопотока по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК). «Мы работаем над увеличением грузопотока по БТК на 3500 тонн груза в сутки», — сказал президент.

Последние процессы продемонстрировали значимость развития Срединного транспортного коридора (Middle Corridor) через Каспийское море, констатировал турецкий лидер.

«Наши страны должны сконцентрироваться на развитии этого транспортного коридора, сделать ставку на конкретные шаги по развитию «бсзконтактной» внешней торговли и увеличение модальности транспортных перевозок», — сказал президент.

Турецкий лидер выразил удовлетворение солидарностью и взаимопомощью среди стран-участниц Тюркского Совета.

«Тюркский Совет зарекомендовал себя в качестве востребованной платформы сотрудничества. Главы Минздрава стран Тюркского совета должны обмениваться мнениями, делиться информацией и опытом, при необходимости организовывать видеоконференции»,- отметил президент.

Чрезвычайный Саммит Тюркского совета был созван по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиеве, председательствующего в Совете сотрудничества тюркоязычных государств, с целью обсуждения шагов по борьбе с коронавирусом.