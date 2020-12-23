Эрдоган открывает новую страницу в отношениях с США и Европой

Анкара надеется, что в предстоящем 2021-ом году в отношениях с США и странами Европы откроется новая страница.

Об этом, как передает Анадолу, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в среду на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.

По словам Эрдогана, курс Анкары на многовекторное политическое, экономическое и оборонное сотрудничество не является альтернативой укоренившимся связям с США.

«Надеемся также, что в ЕС в самом скором времени откажутся от стратегической недальновидности в вопросе дистанцирования от Турции», — сказал турецкий лидер.

Президент Эрдоган далее призвал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) к объективному отношению к Турции. «Если в ЕСПЧ хотят, чтобы в Турции уважали позицию этой судебной инстанции, то в первую очередь, должны устранить противоречия в вердиктах», — сказал глава государства.