Поставки в Турцию природного газа, добываемого Израилем в Средиземном море, станут предметом обсуждения на фоне попытки восстановить отношения в ходе готовящегося визита в страну премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.

По его словам, Анкара готова к сотрудничеству с Израилем в энергетическом секторе. При этом Эрдоган не исключил, что израильский газ может поставляться не только на внутренний рынок Турции, но и в Европу.

Поставки израильского газа в Европу через территорию Турции обсуждаются с 2016 году. Однако для этого нужно полностью нормализовать отношения между двумя государствами, которые обострились в 2010 году после убийства израильскими морпехами турецких активистов, поддерживавших Палестину.