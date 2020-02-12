Эрдоган обсудил с Путином обострение ситуации в Идлибе

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Тайипом Эрдоганом урегулирование сирийского кризиса в контексте обострения обстановки в Идлибской зоне деэскалации, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

«Продолжено обсуждение различных аспектов урегулирования сирийского кризиса, прежде всего, в контексте обострения обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Отмечена важность полной имплементации имеющихся российско-турецких договоренностей, включая Сочинский меморандум от 17 сентября 2018 года», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в этих целях условлено о проведении дополнительных контактов по линии соответствующих ведомств.

Эрдоган заявил ранее, что призвал Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом. (РИА Новости)

| 2020-02-12T13:01:53+00:00 12 февраля 2020, 14:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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