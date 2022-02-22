Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неприемлемым решение России о признании так называемых Донецкой и Луганской Республик, сообщает Агентство Анадолу.

В беседе с журналистами, сопровождающими его по пути из ДР Конго в Сенегал, турецкий лидер призвал стороны к здравомыслию и уважению к нормам международного права.

Глава турецкого государства выразил несогласие и с реакцией Запада на кризис вокруг Украины.

«Не совсем понятно, на что были нацелены заявления США и странные шаги в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. На мой взгляд, Мюнхенская конференция не смогла выйти за рамки мероприятия НАТО. Турция с самого начала кризиса предпринимала искренние шаги, заявляя о необходимости снижения напряженности. Наши призывы были предельно ясными», — напомнил турецкий лидер.

Эрдоган привлек внимание к заявлению МИД Турции, согласно которому решение России о признании так называемых Донецкой и Луганской республик является нарушением Минских договоренностей.

По словам турецкого лидера, решение Москвы является открытым нарушением политического единства суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Мы считаем решение России недопустимым. Призываем стороны к здравомыслию и уважению к нормам международного права», — отметил президент Эрдоган.

Глава турецкого государства подчеркнул, что Турция, как страна Черноморского региона, готовит и реализует ряд мер в связи с напряженностью между РФ и Украиной.

Комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского к проведению заседания с участием членов СБ ООН, а также Турции и Германии, Эрдоган сказал: «Если данная инициатива найдет поле для реализации, то Турция готова в ней участвовать. Предложение Зеленского – демонстрация позитивного подхода, и если оно найдет поддержку, то мы готовы принять участие в обсуждениях».