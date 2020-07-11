Эрдоган: «Мнение других стран не изменит решения по Айя-Софии»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мнение других государств не повлияет на превращение Айя-Софии в Стамбуле из музея в мечеть. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Турция приняла решение о смене статуса Святой Софии с музея на мечеть на основании желания и воли народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение», — подчеркнул турецкий лидер.

Он также отметил, что те, кто критикуют действия Турции, не в силах бороться с исламофобией на своей территории. Помимо этого, решение о смене статуса собора он назвал суверенным правом.

Ранее Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года.