Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что, задействовав С-300 при преследовании турецких самолетов, Греция бросила вызов НАТО, передает РИА «Новости».

28 августа Анкара обвинила Афины в запуске ракеты из системы С-300 по турецким самолетам в ходе их разведывательной миссии. Позже Минобороны Греции опровергло это заявление.

«Греция бросила вызов НАТО и союзникам, усилив свое враждебное поведение, которое началось с преследования нашего воздушного пространства и самолетов, до уровня задействования С-300», — объявил турецкий лидер.

Он добавил. что Греция не является ни политическим, ни экономическим, ни военным партнером и собеседником Турции.

«Как и 100 лет назад, мы знаем истинные намерения тех, кто пытается потратить время и энергию нашей страны, используя Грецию сегодня», — заявил Эрдоган.

До этого сообщалось, что Турция намерена обратиться в НАТО из-за активных действий ПВО Греции против турецких самолетов во время боевого патрулирования.