Эрдоган: Азербайджан победит

«Наши азербайджанские братья ведут борьбу против Армении. Почему мы в Азербайджане, рядом с нашими братьями? Потому что мы рядом с правым, мы против насилия».

Как сообщает местное бюро АПА, об этом в своем выступлении на конгрессе в провинции Шырнак сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомнив, что между Азербайджаном и Арменией был объявлен еще один режим прекращения огня, Эрдоган отметил, что Армения в очередной раз совершила провокацию и нарушила перемирие: «Этой ночью было объявлено перемирие, однако Армения снова нарушила его: «Мы те, кому причинили боль, мы те, чью кровь пролили, мы те, кто скорбит по погибшим детям, а побеждают они. Реагирует ли Запад, когда вся истина очевидна? Нет. А когда говорит Турция, нас осуждают. Мы не будем молчать, мы не остановимся».

Президент Турции заявил, что верит в победу Азербайджана в его справедливой борьбе: «Наши азербайджанские братья ведут борьбу против армян за освобождение оккупированных территорий. Мы верим, что они одержат победу, желаем этого от всей души!»