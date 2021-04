Энтони Хопкинс удостоен премии BAFTA как лучший актер

Британский актер Энтони Хопкинс удостоен награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучшая мужская роль». Престижной наградой отмечена роль артиста в драматическом фильме «Отец» (The Father, 2020) французского режиссера Флориана Зеллера, рассказывающем про тему старения, болезни и взаимоотношения с детьми, пишет ТАСС.

Это третья «Бронзовая маска» 83-летнего сэра Энтони. Ранее он был удостоен наград британской академии за фильмы «Страна теней» (Shadowlands, 1993) и «Молчание ягнят» (The Silence of the Lambs, 1990).

Главным конкурентом Хопкинса в этом году среди букмекеров считался американец Чедвик Боузман, который сыграл в фильме «Ма Рейни: мать блюза» (Ma Rainey’s Black Bottom, 2020) и ушел из жизни от рака толстой кишки в возрасте 43 лет в августе прошлого года. Другими претендентами на премию были британец Риз Ахмед за ленту «Звук металла» (Sound of Metal, 2019), индиец Адарш Гурав за картину «Белый тигр» (The White Tiger, 2020), а также датчанин Мадс Миккельсен и француз Тахар Рахим за фильмы «Еще по одной» (Druk, 2020) и «Мавританец» (The Mauritanian, 2021) соответственно.