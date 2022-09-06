За мужество и стойкость в борьбе против российского вторжения украинский народ удостоен престижной немецкой премии в области СМИ «M100 Media Award». «Ни один народ мира в последние несколько месяцев не демонстрировал столь страстно ценность свободы», — заявил попечительский совет премии во вторник, 6 сентября, в Потсдаме.

Украина ведет «героическую борьбу за свои ценности» и защищает их «день за днем» уже многие месяцы, говорится в заявлении инициативы Potsdam Media International.

Церемония вручения премии «M100 Media Award» состоится 15 октября в Потсдаме. От имени украинского народа ее примет в качестве «голоса из Киева» бывший боксер Владимир Кличко, отмечается в заявлении. Тожественную речь произнесут посол США в Германии Эми Гатман и бывший глава Европейского совета Дональд Туск. Кроме того, с политической речью на церемонии выступит канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Премию «M100 Media Award» присуждают с 2005 года за вклад в защиту свободы СМИ и свободы слова, а также в укрепление демократических принципов и взаимопонимания в Европе. (DW)