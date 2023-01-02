Британский актер Энтони Хопкинс отпраздновал 47-летие трезвости и рассказал о своем опыте борьбы с алкоголизмом.

«Я выздоравливающий алкоголик, и я знаю, что есть люди, которые борются с этим в эпоху отмены, ненависти и бескомпромиссности. Я говорю вам: будьте добры к себе. Будьте добры. Держитесь подальше от токсичного круга людей, если они вас обижают. Живите свою жизнь. Гордитесь своей жизнью», — написал он.

Он рассказал, что 47 лет назад сам был в «безвыходном положении и отчаянии» до тех пор пока не признал, что с ним что-то не так.

Он также призвал всех, кто борется с зависимостью, пройти так называемую «программу 12 шагов» по лечению алкоголизма.