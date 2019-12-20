Эмиссар госдепа потребовал от руководства Ирака защитить протестующих

Замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл встретился с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди, президентом Бархамом Салехом и спикером парламента Мухаммедом аль-Халбуси и призвал их защитить участников протестов и журналистов, которые освещают акции, сообщила в заявлении официальный представитель госдепа Морган Ортагус.
«Замгоссекретаря Хейл обсудил двусторонние и региональные вопросы, включая последствия протестов в Ираке и в регионе. Замгоссекретаря призвал предпринять шаги по защите протестующих, журналистов и активистов гражданского общества от убийств и насилия со стороны вооруженных группировок», — заявила Ортагус.(РИА Новости)
| 2019-12-20T10:00:43+00:00 20 декабря 2019, 11:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss