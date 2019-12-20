Эмиссар госдепа потребовал от руководства Ирака защитить протестующих

«Замгоссекретаря Хейл обсудил двусторонние и региональные вопросы, включая последствия протестов в Ираке и в регионе. Замгоссекретаря призвал предпринять шаги по защите протестующих, журналистов и активистов гражданского общества от убийств и насилия со стороны вооруженных группировок», — заявила Ортагус.(РИА Новости)