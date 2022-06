Народный артист Азербайджана EMIN представил новый клип на трек «На обратной стороне», сообщает #.

В новом клипе артист проживает и представляет зрителю альтернативную реальность, показывая, какова была бы жизнь, если бы в ней не было любви.

В полной мере погрузить зрителя в разрушенный внутренний мир и одиночество героя помогают виртуальные декорации и визуализации.

Режиссер и оператор-постановщик клипа – Евгений Курицын (Imanbek, salem ilese — Married to Your Melody, Swanky Tunes & LP — Day By Day, Emin – «MMM», «Таял» и др.)

Автор музыки и слов песни «На обратной стороне» Константин Ноников, с которым у EMINa сложился очень удачный тандем.