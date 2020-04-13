EMIN и JONY грабят банки…

Сегодня EMIN и JONY представили клип на новую песню «Камин».

Трек за считанные дни после премьеры успел попасть на первые строчки музыкальных чартов России и продолжает занимать самые топовые позиции.

Для поклонников обоих артистов совместный трек стал настоящим сюрпризом.

Как сообщили # в пресс-службе Эмина Агаларова, сьемки нового клипа, которые длились трое суток, успели закончиться до всеобщей самоизоляции. По словам артистов, у них получилось настоящее кино с очень неожиданной развязкой и максимальным накалом страстей в течение всего сюжета.

Зрители будут приятно удивлены, узнав, что JONY и EMIN играют одного и того же героя в клипе, но с разницей в 15 лет. По сюжету главный герой грабит банк вместе со своей возлюбленной и другом.

Но почему же EMIN предстает перед нами киллером, сжимает в руках фотографию девушки и весь клип не спускает руки с курка снайперской винтовки? Смотрите премьеру прямо сейчас и узнаете всю историю до конца.

«Я очень доволен результатом. Получилось как кино! Хоть моя роль в данном клипе и небольшая, но скажу честно, достаточно эмоциональная. Несколько секунд в этом клипе, наверное, стоят годов тяжелых переживаний. JONY очень талантливый артист, и мы давно хотели сделать вместе песню. Это получился крутой трек! Он для меня непривычен, а клип — еще более. Так что смотрите – не пожалеете!» — поделился EMIN.

«Я давно хотел записать трек с Эмином и даже подумать не мог, что песня так понравится слушателям. И мы решили снять клип. Клип получился очень эмоциональным, как мини фильм, я даже почувствовал себя актером некого боевика (смеётся). Надеюсь, наша работа понравится всем без исключения», — рассказывает JONY.

Режиссером видео выступил Романов Александр, который совсем недавно представил свои работы для Navai – «Эгоист», Моргенштерна – «Ратататата», Ольги Бузовой – «Мандаринка» и многих других популярных артистов.