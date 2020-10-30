Эмин Амруллаев: «Продление учебного года не предусматривается»

«Система образования в стране охватывает значительную часть населения».

Как сообщает АПА, об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев на брифинге, посвященном дополнительным мерам по организации деятельности учебных заведений на территории Азербайджанской Республики в период особого карантинного режима.

Министр отметил, что важно также защищать здоровье пожилых педагогов.

«Поэтому переход на дистанционное обучение со следующей недели считается самым оптимальным решением. Нужно стараться пресечь распространение пандемии путем соблюдения правил. Мы боремся с пандемией уже 7-8 месяцев, и в Оперативном штабе, и в системах образования и здравоохранения хорошо понимают ситуацию. Приоритетом является здоровье учащихся, педагогов и всего общества, и этого можно добиться только общими усилиями», – добавил министр.

«Оценивание, вероятно, будет в единой форме, вне зависимости от формы обучения. Мы вернемся к очной форме обучения, как только ситуация позволит сделать это. Скорее всего, к очной форме обучения вернутся сначала учащиеся начальных, а затем старших классов».

Он отметил, что продление учебного года не предусматривается.