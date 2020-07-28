Эмин Амруллаев представлен коллективу Минобразования

Новый министр образования Эмин Амруллаев представлен коллективу Министерства образования Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщил заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарат Валехов.

Министра коллективу представила заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Фарах Алиева.

Президент Ильхам Алиев 27 июля подписал распоряжение о назначении Эмина Амруллаева министром образования.