Эмин Амруллаев представлен коллективу Минобразования

Новый министр образования Эмин Амруллаев представлен коллективу Министерства образования Азербайджана.
Как передает Report, об этом сообщил заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарат Валехов.
Министра коллективу представила заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Фарах Алиева.
Президент Ильхам Алиев 27 июля подписал распоряжение о назначении Эмина Амруллаева министром образования.