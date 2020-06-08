Эмин Агаларов отменил фестиваль «Жара» в Баку

Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов сообщил об отмене международного фестиваля «Жара» в Баку, передает Vesti.az .

«Дорогие друзья, к нашему огромному сожалению, из-за пандемии коронавируса и сложностей, которые она внесла в проведение зрелищно-массовых мероприятий по всему миру, мы вынуждены перенести музыкальный фестиваль «ЖАРА» в Баку на 2021 год с 28 июля по 1 августа. Концертная программа и приглашённые артисты останутся прежними. Более того, мы добавим множество приятных сюрпризов и неожиданных имён! Вы не пропустите выступления любимых исполнителей, а, напротив, получите ещё больше хитов со сцены «ЖАРЫ»! Мы используем это время по максимуму и прокачаем наш фестиваль до нового уровня! Все билеты, приобретённые в этом году, будут действительны в следующем! Никаких дополнительных оплат не потребуется, даже в случае повышения стоимости в 2021 году.

К тому же, в 2021 году на территории Sea Breeze будут достроены все запланированные объекты: апартаменты, виллы, отель, бассейны и зоны отдыха, чтобы вы смогли в полном объёме насладиться фестивалем и с комфортом пребывать на живописном побережье Каспийского моря! Мы подготовим для вас самую незабываемую ЖАРУ! Спасибо, что всегда с нами!», — написал в Instagram певец.