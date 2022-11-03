Эльнур Али оглы Алиев освобожден от должности первого заместителя министра культуры Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение 3 ноября.

Э.Алиев являлся первым заместителем министра культуры с сентября 2021 года.

Отметим, что 1 ноября Служба госбезопасности провела спецоперацию в Минкультуры, в ходе которой, по не официальной информации были задержаны несколько высокопоставленных должностных лиц, включая Эльнура Алиева.

Официально подтвержден арест только одного чиновника минкультуры – начальника отдела снабжения и имущества Илькина Насибова.