Супруга украинского президента Владимира Зеленского побывала в резиденции премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Лондоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

Елену Зеленскую встречала жена британского премьера Акшата Мурти.

По данным Sky News, супруга Зеленского планирует на этой неделе обратиться к парламенту Британии.

19 ноября Риши Сунак сам приехал в Киев на встречу с Зеленским. Сунак заявил в ходе визита, что Британия будет поддерживать Украину «до конца». Он также пообещал выделить Киеву новый пакет военной помощи стоимостью £50 млн.

Зеленский же указал в своем Telegram, что первых дней конфликта на Украине Соединенное Королевство и Украина были мощными союзниками. Великобритания и Украина «сильнее вместе» и смогут достичь «желаемого результата», отметил украинский президент.