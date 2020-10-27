Эльчин Алиев: «Отступая, армянские войска специально разрушают наши памятники истории и культуры»

Армения на оккупированных азербайджанских территориях проводит политику уничтожения исторических и культурных памятников, являющихся неотъемлемой частью культурного наследия нашей страны. На вопросы # по поводу состояния таких памятников в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему оккупированных районах ответил известный архитектор, доктор искусствоведения, профессор Эльчин Алиев.

– Сколько архитектурных и исторических памятников находятся на освобожденных и еще оккупированных территориях?

– На территории Карабаха и в районах вокруг него до оккупации располагалось минимум 2500 памятников истории и культуры нашей страны, более 700 из которых являются памятниками азербайджанской архитектуры. По информации из официального «Списка охраняемых памятников истории и культуры», утвержденного в 2001 году, на этой территории 7 памятников архитектуры мирового и 119 государственного значения. Это недопустимо мало, о чем я всегда пишу и говорю: на 2500 памятников всего чуть более 100 мирового и государственного значения.

Как так получилось? Это результат планомерной политики центральных властей Советского Союза как по количественному уменьшению, так и по принижению значения памятников архитектуры в национальных республиках, в том числе и на Южном Кавказе. Ведь наш официальный список был составлен и утвержден именно на основе этой информации 1970-80-х годов. В итоге – значительная часть нашего древнего архитектурного наследия просто существует вне нашего внимания и никак не охраняется. Поэтому, как заявил господин Президент, одна из первых задач соответствующих государственных органов после освобождения, дай Бог, всех наших территорий – взятие на учет и внесение в список охраняемого наследия каждого памятника истории и архитектуры. И правильное придание им соответствующего статуса.

— Какой ущерб был нанесен памятникам архитектуры в результате оккупации?

– Огромный! Причем есть информация, что, отступая, армянские войска специально разрушают наши памятники истории и культуры. Так что предстоит огромная многолетняя работа по аккуратному восстановлению бесценного наследия. Увы, варварски уничтожен Мавзолей Молла Панаха Вагифа, построенный в 1982 году в городе Шуше. Причем он символически построен именно на месте казни поэта в 1797 году. Авторы проекта красивого Мавзолея, облицованного местным розовым мрамором, мои учителя: архитекторы Абдулвахаб Рагим оглы Саламзаде и Эльдар Ибрагимович Кануков.

А древний город Шуша, где никогда не было асфальтированных дорог, потому что все улицы были вымощены великолепным местным колотым светлым камнем, который ночью сам светился, отражая лунный свет, и было светло и не требовалось даже никакого уличного освещения? Жаль, что знаю это только по рассказам местных жителей… Увы, сегодня все дороги в жемчужине азербайджанской архитектуры асфальтированы, как в каком-нибудь безымянном поселке.

— Кто, по-Вашему, должен заниматься оценкой преступлений против архитектурного наследия и восстановлением?

– Нам предстоит решить множество подобных сложных задач, для которых нужны неторопливость, терпение, старательность, знания и профессионализм. Больше всего боюсь того, что на освобожденные территории ринутся десятки т.н. «реставрационных» полугосударственных фирм и компаний, для которых главное – быстрое освоение бюджета. Кроме того, есть опасения, что отдельные официальные органы будут, как всегда, без никакой координации между собой, вести работы по восстановлению. Поэтому, мне кажется, нужно создать единый орган, желательно даже с участием общественности. Возможно, он должен быть даже в составе Министерства культуры. Этот орган обязательно координировал бы работу как многочисленных государственных структур, Академии наук, «Bərpaçı» — т.е. всех тех, кто может проводить и быть причастным к работам по реставрации, — так и частного сектора по восстановлению архитектурных памятников Карабаха. В него могли бы войти, наряду с полномочными представителями различных государственных ведомств, местных исполнительных властей, также узкие специалисты — ученые, архитекторы, историки и др. Например, подходящие кандидаты –ученый-историк Джафар Гияси, коренной шушинец — художник Эльтуран Авалов. А вы знаете, что галерист Рафаэль Гюльмамедли, мой друг, на протяжении десятилетий собирает материалы именно про Карабах? А также сам был бы счастлив, как один из немногих в стране лицензированных в области реставрации памятников архитектуры специалистов, быть востребованным в этом благородном деле. Для координации и управления всей этой огромной работой на десятилетия вперед, нужна небольшая структура – максимум 20-25 человек.

— Какие шаги в отношении реконструкции и охраны памятников на этих территориях, на ваш взгляд, необходимо предпринять после освобождения земель?

– 22 октября я написал письмо на имя министра культуры с просьбой командировать меня от имени ведомства для срочной фиксации физического состояния памятников архитектуры. Дело в том, что необходимо срочно, поверьте, срочно их подробно сфотографировать, произвести обмеры, выявить все возможные изменения, как в интерьере, так и в экстерьере. К великому сожалению, большая часть из них варварски изуродована и разрушена. Поэтому нам нужны документы для последующего обращения в международные органы по защите культурно-исторического наследия, возможность подавать судебные иски против Армении в международных судах. Необходимо в кратчайшие сроки представителям министерства культуры поехать туда.

Еще одна проблема в том, что наш доблестный солдат-освободитель может и не знать, да и не должен знать, что красивая церковь перед ним в освобожденном селе – не армянская, а древняя албанская, куда агрессоры подло замуровали табличку на фасаде на армянском языке – это их постоянная бесстыдная практика. Не беспокоюсь за дом Божий – азербайджанский солдат никогда его не тронет. Но мы не можем допустить ликвидации подобных лживых вкраплений самостоятельно нашими героями – это же терпеливое дело профессионалов-реставраторов. Поэтому мы должны быть там, даже понимая, что это пока и опасно. Поэтому я — профессиональный архитектор, историк, ученый, фотограф — и предложил свои услуги в помощь министерству. Буду очень рад, если понадоблюсь. А пока по вечерам, после работы, пишу письма во многие профессиональные организации архитекторов за рубежом, Международный Союз архитекторов, многочисленным коллегам и друзьям по всему миру, где разъясняю справедливую позицию моей страны и моего Президента.