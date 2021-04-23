Экс-президент Украины полагает, что глава государства ни в коем случае не поедет в Москву

Экс-президент Украины, нынешний глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук полагает, что президент страны Владимир Зеленский ни в коем случае не поедет в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Местом для их встречи может стать только нейтральное государство, заявил он в эфире «4 канала».

«Никогда президент Украины не поедет в Москву договариваться относительно войны в Донбассе. Если у Путина возникает идея переговоров в глобальном масштабе отношений между Украиной и Россией, то это может быть только нейтральная страна», — уверен Кравчук. Он уточнил, что такой страной, по его мнению, может стать Финляндия или Швейцария.

Кравчук также отметил, что местом встречи может стать неподконтрольная Украине территория Донбасса. «Зеленский не сказал, что нужно встретиться в Донбассе, который находится под контролем Украины. Он сказал — в любой точке Донбасса. То есть это может быть и в Донецке, и в Луганске или в других городах, подчиненных ОРДЛО [отдельные районы Донецкой и Луганской областей, не подконтрольные Украине]», — полагает бывший президент. (ТАСС)