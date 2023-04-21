Бывший президент Перу Алехандро Толедо (2001-2006), обвиняемый на родине в коррупции, сдался американским властям, теперь ему грозит экстрадиция в Перу.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на Службу маршалов США (обеспечивает доставку в суд обвиняемых).

«Бывший перуанский президент Алехандро Толедо сдался властям США в пятницу», — говорится в сообщении агентства.

В начале апреля апелляционный суд в США распорядился арестовать Толедо и приступить к процедуре его экстрадиции на территорию латиноамериканской страны. Рассматривающий дело экс-президента судья Томас Хиксон отменил залог Толедо и приказал ему сдаться к 9 часам утра пятницы властям в Сан-Франциско (штат Калифорния), чтобы «США без промедления организовали его выдачу перуанским властям, если для этого не будет никаких юридических препятствий».

В течение последних трех лет политик находился на свободе под залог и проживал в штате Калифорния. В сентябре 2021 года Федеральный окружной суд США по Северному округу штата Калифорния постановил, что Толедо может быть передан властям своей страны, где ему грозит до 25 лет тюрьмы. В конце февраля Госдепартамент удовлетворил запрос Перу об экстрадиции Толедо, и американские власти обратились к судье с просьбой отменить освобождение под залог, чтобы гарантировать возможность его экстрадиции.

В феврале 2017 года суд Перу выдал ордер на арест Толедо по делу о коррупции и незаконных договоренностях с бразильской строительной корпорацией Odebrecht. По версии следствия, экс-президент и представители его администрации получили от бразильской компании взятку в размере $34 млн. Взамен Odebrecht якобы заключила выгодный контракт на строительство крупной автомагистрали. Толедо был объявлен в розыск, однако к тому моменту уже покинул Перу. По данным газеты El Comercio, еще в 2013 году политик получил гражданство США.