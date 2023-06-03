Экс-глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ответил на твит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Как передает Report, турецкий дипломат выразил признательность руководителю азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Дорогой брат, мы работали вместе для защиты прав Турции и Азербайджана, большое спасибо. Да здравствует турецко-азербайджанское братство!», — подчеркнул Мевлют Чавушоглу.

Отметим, что сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новый состав Кабинета министров. На должность министра иностранных дел был назначен Хакан Фидан.