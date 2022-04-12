Влияние санкций, которые ввел и продолжит вводить Запад из-за войны войны против Украины, будет разрушительным для России, но надо учитывать, что она готовилась к серьезным ударам, считает генерал США в отставке, бывший командующий силами НАТО в Ираке и Афганистане, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус. Об этом он сказал 12 апреля во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину». Дискуссия транслировалась в YouTube фонда.

Экс-директор ЦРУ отметил, что из-за войны против Украины, развязанной президентом РФ Владимиром Путиным, в России пострадают, прежде всего, ее рядовые жители.

«Мы понимаем, что влияние это будет разгромным, оно будет разрушительным. Но Россия может выдержать очень серьезные экономические и финансовые удары, потому что она готовилась к такой войне… Это будет иметь разрушительный эффект для России. До тех пор пока Путин или кто-то подобный Путину будет управлять этой страной», – сказал он.

Петреус подчеркнул, что каждая отрасль в России уже терпит потери из-за санкций.

«Надо посмотреть, что необходимо сделать для обеспечения действенности санкций с тем, чтобы они обрубили цепочки поставок для Российской Федерации. Есть команды, которые этим занимаются. Мы знаем, что есть люди, которые этим усердно занимаются. Надо также дать им время, чтобы это сработало», – подчеркнул он.

Генерал также обратил внимание на то, что Путин «предан своим целям», но недооценил преданности украинцев своей стране и не учел, насколько изменилась Украина за последние годы. /gordonua.com/