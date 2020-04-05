Экс-чемпион мира по боксу связал коронавирус с технологией 5G

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF в полусреднем весе Амир Хан считает, что пандемия коронавируса связана с внедрением 5G.

Спортсмен уверен, что коронавирус появился не в Китае. Распространение нового вируса связано с желанием правительств разных стран контролировать население.

«Коронавирус тут, коронавирус там, вам, наверное, это надоело, как и мне. Вы не думаете, что это как-то связано с 5G и вышками, которые строят? Это сделано людьми. Это может быть сделано для контроля населения — избавиться от многих из нас, особенно когда они говорят, что это вредит пожилым людям», — приводит BoxingScene экс-чемпиона.

Хан также обратил внимание на то, что каждый раз, при запуске нового поколения мобильной связи, в мире происходили вспышки различных эпидемий.

«Еще в 2003 году, когда запускали 3G — произошла вспышка атипичной пневмонии. В 2009 ввели 4G и в мире буйствовал свиной грипп. Сейчас вводят 5G и коронавирус. Они скажут, что Амир Хан потерял голову. Они могут попытаться изолировать меня, сказав, что этот парень получил слишком много ударов по голове», — считает спортсмен. (РИА Новости)