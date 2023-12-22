Тот, кто наблюдал затмение Солнца или Луны, надолго запомнит это событие. Если речь идет о солнечном затмении, то момент, когда ярко сияющее солнце внезапно закрывает мрачная тень луны, внушает опасение. Невольно думаешь о том, а что, если тень, закрывшая солнце, погрузит наш мир во мрак на долгое время?

В информационном поле также существует феномен затмения. Ухода в тень. Каждый день с новостных лент льется поток новостей, соперничающих за внимание читателей. Современный глобальный мир тонет в громадном массиве информации. При таком разбросе информации, начиная от войн, стихийных бедствий, аварий разного рода, обязательного спорта, скандалов и заканчивая курьезами, неизменно присутствуют две-три новости, вызывающие наибольший интерес, зачастую бурную реакцию. Радость, гнев, страх, сожаление. Сильные эмоции. Новости, выходящие на первых полосах бумажных и виртуальных изданий, влияют на формирование политической повестки во многих странах.

Геноцид тутси, осуществленный хуту (две разные этнические группы населения) в Руанде в 1994 году, попал в поле зрения международной прессы спустя некоторое время после произошедших страшных событий. О «Радио на тысячи холмах», призывавшего к убийству тутси заговорили не сразу. В момент совершавшихся преступлений, о них были осведомлены функционеры ООН, дипломаты, правительство Франции. Мир узнал о геноциде тутси в Руанде позже. Только в 2021 году президент Франции Эммануил Макрон поручил специальной комиссии представить Отчет о произошедших событиях и о роли Франции в произошедшем. Отметим, что Франция в этих событиях оказалась не на высоте. Военный французский контингент не справился с миссией по предотвращению, а далее по прекращению массовых убийств. В зоне, подотчетной французской военной миссии при проведении операции «Бирюза» (Opération Turquoise) в рамках мандата ООН, продолжило свое вещание «Радио на тысячи холмах», призывавшее к убийству тутси.

Из книги генерала Жан-Клода Лафуркада (Jean -Claude Lafourcade), руководившего с 22 июня по 22 августа 1994 года операцией «Бирюза». Название книги: «Операция «Бирюза». Руанда. 1994. Издательство Perrin, опубликована 1 апреля 2010 года.

«Я сожалею о том, что не сразу оценил чрезвычайно вредное влияние радио на Тысячи холмах. Лишь через 10 дней мы смогли нейтрализовать радио, при помощи оборудования глушения, которое мы получили из Франции. Это было радио разрушения. Именно это радио запустило и ускорило процесс геноцида».

Азербайджанцы имели возможность прочувствовать влияние международной прессы на события в Карабахе. После первой карабахской войны в международной прессе наблюдалось полное затмение событий в Карабахе. Сложно найти информацию об изгнании азербайджанцев из Кафана, о резне в Ходжалы, об оккупации армянами 7 районов Карабаха. Не просто сложно, архисложно. В тот момент международные новостные агентства находились во тьме, где невозможно было понять, что происходит, кто агрессор, а кто жертва. В таком мраке многие из тех, кто интересовались событиями в Карабахе, были уверены в том, что Азербайджан является агрессором, и, именно азербайджанцы оккупировали армянскую территорию, а не наоборот. Такая ситуация продолжалась почти 30 лет. Затмение длиною в 30 лет. Солнце вернулось, чтобы осветить поспешный отъезд карабахских армян из Ханкенди. Международная пресса вела себя, как полагается вездесущей прессе. Крупные планы отъезжающих, покинутые дома, разбросанные детские игрушки. Эмоционально нагруженные кадры. Невозможно не отреагировать на исход армянского населения из Карабаха. Азербайджанские журналисты брали интервью у уезжающих, пытались выяснить причины, по которым они покидают Карабах. Ответы звучали неубедительно. Покидают потому, что хотят жить на родине, в Армении. Позже, появились другие мнения, которые они высказали журналистам иностранных агентств. Не имеющие ничего общего с тем, что они говорили в Карабахе.

С февраля 2023 года артиллерийский огонь и бомбардировки мирных городов Украины высветили войну, развязанную Россией. Все новостные ленты, многочисленные эксперты с утра и до ночи информировали людей во всем мире о том, что происходит на фронтах Украины. Подробно разбирали помощь, которую западные страны оказывают Украине с тем, чтобы она могла противостоять агрессии России. Блицкрига у России не получилось и это большое достижение Украины и ее союзников. Однако, к концу года появилась некоторая усталость у всех. У самих замученных войной украинцев и у их союзников. И самым главным, на мой взгляд, является война, вспыхнувшая на Ближнем Востоке. Война между Израилем и Палестиной (ХАМАС).

События, находящиеся под пристальным вниманием прессы, вызывают отклик во всем мире. То, что мы наблюдаем сегодня, практически в прямом эфире: непрерывные бомбардировки палестинской земли, сектора Газа со стороны Израиля, не может оставить равнодушными людей. Многие возмущены и высказывают свое возмущение в соцсетях.

Информация распространяется очень быстро и охватывает весь мир. Реакция поступает также мгновенно. Люди разделены на два лагеря. Те, кто выступает за израильтян справедливо возмущаются варварским нападением Хамаса на Израиль 7 октября. Сторонники палестинцев в свою очередь справедливо возмущаются несоразмерным по жестокости ответом Израиля и напоминают о том, что на протяжении десятилетий Израиль оккупировал территорию Палестины, устанавливал там свои порядки, изгонял палестинцев с родных земель, все новые селения израильтян появлялись на месте палестинских сел. Все, что происходило до 7 октября оставалось в тени. Как если бы произошло затмение солнца, мир погрузился во тьму, и никто не видел, что происходит на расстоянии вытянутой руки. Страшная правда заключается в том, что если бы не кошмар 7 октября, все так бы и продолжалось. Невозможно сказать, как бы развивалось Палестинское государство в качестве независимого. Однако, поглядев на окружающие Палестину мусульманские государства, такие, как Катар, Саудовская Аравия, Египет, Арабские эмираты, можно представить, что и Палестина смогла бы стать самодостаточной. Смогла бы…История не терпит сослагательного наклонения.

Эклипс. Затмение.

Пресса освещает происходящее, направляя на него луч прожектора. Журналисты, освещающие события, часто рискуют жизнью, чтобы показать и рассказать о том, что происходит. Мухаммад Балуша был убит в Газе. Один из редких журналистов, которые вели репортажи с места страшных событий, под бомбардировками израильской армии. Эта армия его и убила. Как будут развиваться события? Погрузят снова во тьму кровопролитные войны, происходящие в мире? Поменяют местами палачей и жертв? Не берусь судить. В современном мире не только пресса, но и каждый человек может снять на гаджет и поделиться в социальных сетях событиями, важными с его точки зрения. Безусловно, каждый говорит о своей правде. Но очевидно, что все сложнее скрывать реальное положение вещей; люди из разных стран мира, подвластного глобальному интернету, могут донести самую закрытую и нежелательную для власть предержащих, информацию.