Выступая в высшей школе «Останкино», телеведущая Екатерина Андреева прокомментировала действия редактора Первого канала Марины Овсянниковой, которая 14 марта появилась в эфире программы «Время» с антивоенным плакатом.

«В этом плакате я могу согласиться со всем английским текстом [No war, Russians against war], который был написан понятно для английских зрителей, не для бабушки из каких-нибудь Нью-Васюков. Но я никогда не соглашусь с тем, что эта женщина написала про то, что мы лжем. Могли бы быть, если бы это было так. Мы проверяем все факты, наши корреспонденты находятся в самых горячих точках и видеоматериал подтверждает то, что там происходит. Вот. И. Ну вот и», — заявила Е.Андревва.

Отметим, редактор Первого канала Марина Овсянникова во время вечернего прямого эфира программы «Время» 14 марта вошла в кадр, развернув за телеведущей Екатериной Андреевой плакат, и произнесла антивоенные лозунги. Перед этим она записала видеообращение, в котором осудила «военную спецоперацию» России в Украине.