ЕК приняла стратегию защиты рынка ЕС от внешних государственных инвестиций

Еврокомиссия приняла первую стратегию защиты европейского рынка от внешних инвестиций, спонсированных иностранными государствами. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Еврокомиссии. Эти предложения предусматривают создание наднациональных структур для надзора и контроля за такими инвестициями, которые могут штрафовать или даже блокировать инвестиционные проекты с «необоснованным», с точки зрения Еврокомиссии, государственным участием.

Данный документ получил название «Белая книга по иностранным субсидиям». Она содержит набор предложений по защите внутреннего рынка Евросоюза и предусматривает запуск публичных консультаций, которые будут продолжаться до 23 сентября 2020 года. По их результатам Еврокомиссия разработает юридические нормы по контролю иностранных инвестиций.(ТАСС)