Эхо Карабаха? – в «ДНР» началась мобилизация резервистов

Сепаратисты Донецка зашевелились под влиянием разгрома их идейных собратьев в Нагорном Карабахе. В «ДНР» объявили о необходимости явиться в пункты сбора гражданам, имеющим мобилизационное предписание или получившим повестку военного комиссариата. Всех жителей «республики» о данной мере информировали СМС-рассылкой по номерам «республиканского» оператора «Феникс».

Основатель батальона сепаратистов «Восток» Александр Ходаковский рассказал журналистам, с чем связан неожиданный сбор резервистов: «Такая работа не проводилась уже достаточно давно. Думаю, что именно события в Нагорном Карабахе подстегнули наши органы, отвечающие за мобилизационную подготовку, провести подобное мероприятие».

«Конечно, Карабах, и даже не столько сам Карабах, сколько общественное внимание к этой проблеме, к проблеме мобилизации, к проблеме истощения военного ресурса, отсутствия резервов, подстегнуло наших военных чиновников к проведению этой работы. Она должна проводиться регулярно, надеюсь, что сейчас мы извлечем уроки из Нагорного Карабаха, а объявленные сборы, прибытие резервистов в военные комиссариаты и засвидетельствование ими своей готовности быть мобилизованными и принять участие в защите родины, не станут какой-то разовой акцией, а будут прологом системной работы в этом направлении», — сказал Ходаковский.

Кстати, документ, информирующий население о начале мобилизационных сборов, появился на сайте главы «ДНР», и в нем, кроме прочего, сказано, что «это необходимо для комплектования резервных подразделений».

То есть, видимо, они опасаются возможности возобновления Украиной операции по восстановлению территориальной целостности.

Свои оценки этим действиям и перспективам дали в беседе с # известные эксперты.

Украинский политолог Игорь Семиволос:

— Результаты Второй Карабахской войны сейчас одни из самых обсуждаемых не только на постсоветском пространстве, но, и без преувеличения, в мире. Война нового поколения с активным использованием ударных беспилотников и барражирующих снарядов, маневренная война в условиях горной местности, эффективное взаимодействие войск на тактическом уровне становится предметом пристального внимания военных аналитиков и политических экспертов.

По сути, успешное возвращение Азербайджаном своей территории, оккупированной десятки лет назад, стало первым и крайне важным сигналом, что статус-кво «замороженных конфликтов», архитектором которых была Россия, претерпевает изменения.

Или, по крайней мере, возникают предпосылки для таких процессов.

Для Украины, находящейся в активной фазе российско-украинской войны, оценка и анализ боевых действий в Карабахе являются крайне востребованными. На уровне Генштаба ВС Украины прошла серия круглых столов, где, в частности, были тщательно проанализированы успехи и неудачи сторон конфликта. В украинском сегменте интернета и социальных сетях активно обсуждаются варианты развития событий на возможном театре боевых действий с учетом азербайджанского опыта.

Поэтому не удивительно, что представители оккупационной администрации в Отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) озаботились в этом контексте своим будущим.

И тут я говорю не о ближайшем будущем, а о будущем экзистенциональном. Карабахская история намекает им, что рано или поздно придется спасаться бегством в Россию. Поэтому страх, поэтому имитация бурной деятельности в виде демонстрации мобилизационной готовности, следуя заветам Козьмы Пруткова: «Во всем покорствуя воле монаршей, не уклоняйся от контрмаршей».

Хотя, конечно, возможны и другие причины: опасность возобновления полномасштабного конфликта растет по мере того, как становится очевидной бесперспективность перезапущенного в прошлом декабре Минского процесса.

Алекс Григорьевс, политаналитик, доктор филологических наук, независимый журналист (Латвия):

— Поиски причин происходящего в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей следует искать прежде всего в Москве, а не в Карабахе, или даже Киеве. И ниточки, которые дергают марионеток, изображающих правительство и министров так называемых ДНР и ЛНР, тянутся в Кремль. Поэтому любой вопрос относительно действий так называемых властей в этих псевдореспубликах можно переформулировать: «Зачем Москва хочет, чтобы псевдоправительства делали то или это?».

Стратегические цели России на всем постсоветском пространстве хорошо известны. Это восстановление Российской империи и Советского Союза одновременно, великой державы со своей зоной влияния, где ни одно значительное событие (смена власти в особенности) не может произойти без разрешения Москвы. А империя невозможна без Украины, ее людских и материальных ресурсов, как нам в свое время правильно напомнил Бжезинский.

А зачем Москва создала эти злокачественные новообразования — ЛНР и ДНР, и содержит их? Они нужны, чтобы влиять на Украину, притворяясь при этом, что Россия в этом не замешана. Это нарыв, который мешает Украине развиваться, отпугивает инвестиции, стоит значительных денег и убивает людей. То есть, ослабляет страну, чтобы когда-то в будущем она стала легкой добычей имперской России. Все обострения ситуации производятся для того, чтобы повлиять на ситуацию в Украине и легко просчитываются исходя из этого.

В данном случае, думаю, обострение является ответом Москвы на возросшую дипломатическую активность Украины в Трехсторонней группе в Минске и с партнерами по нормандскому формату. Для Путина характерны незеркальные ответы на вызовы. «Мобилизация» — это одна часть такого ответа, убитый сегодня военнослужащий Вооруженных сил Украины – другая. Возможно, последуют и третья, и четвертая.