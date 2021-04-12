Египет готов развивать отношения с Турцией

Каир готов развивать диалог с Турцией, что отвечает интересам обеих стран. Об этом сообщил местным СМИ глава МИД Египта Самих Шукри, комментируя телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, пишет  агентство Anadolu.

По его словам, отношения Каира и Анкары должны протекать в рамках норм международного права. «Каир высоко оценил недавние заявления и жесты со стороны Турции», — сказал Шукри.

Главы египетской дипломатии отметил значимость перехода к стадии политических инициатив, которая определит рамки будущих связей.

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу 10 апреля провел телефонный разговор с египетским коллегой, в ходе которого поздравил его с наступающим священного месяца Рамазан.

| 2021-04-12T15:22:58+04:00 12 апреля 2021, 15:17|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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