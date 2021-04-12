Египет готов развивать отношения с Турцией

Каир готов развивать диалог с Турцией, что отвечает интересам обеих стран. Об этом сообщил местным СМИ глава МИД Египта Самих Шукри, комментируя телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, пишет агентство Anadolu.

По его словам, отношения Каира и Анкары должны протекать в рамках норм международного права. «Каир высоко оценил недавние заявления и жесты со стороны Турции», — сказал Шукри.

Главы египетской дипломатии отметил значимость перехода к стадии политических инициатив, которая определит рамки будущих связей.