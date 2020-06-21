Джонсон заявил о готовности пересмотреть британские законы ради предотвращения терактов

Правительство Соединенного Королевства готово внести изменения в британские законы ради предотвращения терактов в будущем. Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в воскресенье в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

Накануне вечером в городе Рединг (графство Беркшир) 25-летний мужчина напал с ножом на отдыхавших в парке людей, убив троих человек и ранив еще нескольких. «Хотел бы подчеркнуть, что если из произошедшего можно извлечь какие-либо уроки, если в наше законодательство надо внести какие-либо изменения, чтобы не допустить повторения подобных происшествий, мы без колебания это сделаем», — заявил Джонсон, отвечая на вопрос о том, достаточно ли делает его правительство для борьбы с терроризмом. Он также подчеркнул, что не видит причин ожидать усиления террористической активности в Великобритании.

Ранее телеканал Sky News получил от источников в британской полиции подтверждение того, что задержанный в Рединге — гражданин Ливии Хейри Саадалла, пытавшийся получить убежище в Соединенном Королевстве. Сообщается, что он ранее был судим и провел 12 месяцев в тюрьме за кражу и нападение на охранника магазина, после чего ему грозила депортация в Ливию. Тем не менее, из-за сложной обстановки в стране он не был выслан на родину.

Пока эта информация не получила официального подтверждения, однако если это произойдет, у противников находящегося у власти консервативного правительства появится новый повод для критика в адрес Джонсона и его окружения.(ТАСС)