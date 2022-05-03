Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступит перед Радой Украины по видеосвязи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Даунинг-стрит.

Отмечается, что во время выступления Джонсон объявит о предоставлении Украине пакет военной помощи на 300 млн фунтов стерлингов.

«Премьер-министр выступит во вторник по видеосвязи и станет первым мировым лидером, выступившим перед Верховной Радой с начала конфликта. Правительство объявит о новом пакете оборонительной военной помощи Украине в размере 300 миллионов фунтов стерлингов и направит специализированные машины для гражданской защиты», — говорится в сообщении.