Джонсон призвал готовиться к «жесткому Brexit»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Евросоюз отказывается проводить серьезные переговоры по торговому соглашению с Лондоном и призвал готовиться к сценарию «жесткого Brexit», сообщает Анадолу.

По итогам саммита в Брюсселе, лидеры стран ЕС отказались идти на компромисс, предложенный Джонсоном.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в своем Twitter, что ЕС продолжает прилагать усилия для достижения соглашения, однако соглашения нельзя достичь по принципу «во что бы то ни стало».

По ее словам, запланированный на предстоящую неделю визит переговорной делегации ЕС в Лондон остается в силе.

Джонсон, в свою очередь, заявил, что Британия не требует от ЕС ничего особенного — «лишь соглашение, основанное на дружественных отношениях и свободной торговле» по примеру Канады.

Лидеры стран ЕС хотят ограничить свободу законодательной системы и рыболовство, что является абсолютно неприемлемым для суверенного государства, подчеркнул премьер.

«Учитывая то, что ЕС в последние месяцы, в основном, отказывался от по-настоящему серьезных переговоров и отвергает соглашение по примеру Канады, я пришел к выводу, что к 1 января мы, скорее пойдем по «австралийскому» сценарию», — сказал Джонсон.