Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон совместно с союзниками примет новые антироссийские санкции, призванные затормозить экономику России. Трансляцию его речи вел телеканал Sky News.

«Сегодня мы с нашими союзниками согласуем масштабный пакет экономических санкций, призванный затормозить российскую экономику», — сказал премьер.

Также он пообещал, что Великобритания будет «выдавливать» Россию из мировой экономики и запретит российским компаниям торговать в долларах и фунтах. Кроме того, страна ограничит размер вкладов российских граждан в британских банках.

Помимо этого, в список объявленных им санкций вошел запрет на полеты «Аэрофлота» в королевство, а также ограничение экспорта высокотехнологичной продукции в Россию, в том числе в сферах телекоммуникации и авиакосмической промышленности. (Газета.Ру)