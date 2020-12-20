Джонсон: новая мутация коронавируса на 70% заразнее

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса, выявленная в стране, на 70% более заразна, чем другие виды вируса. Об этом он заявил у себя в Twitter..

Джонсон отметил, что пока нет данных о том, что новая мутация коронавируса вызывает более тяжелое течение заболевания или отличается более высокой смертностью.

Ранее глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок сообщил, что британские генетики обнаружили новый вариант коронавируса, распространившийся в стране. (РИА Новости)