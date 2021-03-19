Джо Байден споткнулся и трижды упал на трапе — ВИДЕО

Президент США Джо Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу на борт Air Force One. Об этом сообщает The Sun.

Самолет вылетал в Джорджию, где у политика запланирован ряд важных мероприятий. В том числе у него запланирована встреча с лидерами азиатского сообщества в Атланте на фоне произошедшей серии огнестрельных атак на спа-салоны, в результате которых погибли восемь человек.

После того, как американский президент споткнулся и упал, он встал и помахал рукой провожающим.

Не так давно глава Белого дома уже ломал ногу во время игры со своей собакой.

Официальные представители политика пока не заявляли о его травмах после инцидента на трапе. (Газета.Ру)

| 2021-03-19T21:27:10+04:00 19 марта 2021, 22:43|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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