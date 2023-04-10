Избирательная кампания нынешнего главы Белого дома США Джо Байдена к выборам президента 2024 года начинает «обретать форму», несмотря на отсутствие официального объявления об этом, передает телеканал NBC News, ссылаясь на источники.

NBC News сообщает, что хоть Байден и не хочет пока спешить с официальным заявлением, поскольку не видит в этом необходимости, но советники в Белом доме планируют принять «окончательные решения» касательно запуска его избирательной кампании.

«Байден возмущен давлением, которое вынуждает его объявить о том, что он уже решил», — сказал анонимный источник телеканала.

При этом еще один источник NBC News заявил, что «давний советник», ранее занимавшийся решениями по кандидатуре Байдена, заявлял, что отсутствие официального объявления позволяет президенту «сохранить возможность» в конечном итоге отказаться от того, чтобы баллотироваться.