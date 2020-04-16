Джо Байден как последняя надежда либерализма

До президентских выборов в США остается чуть больше 7 месяцев и уже известны имена финалистов этой схватки. Правда, имя одного финалиста, а именно действующего президента Дональда Трампа, было известно еще задолго до определения его оппонента. А оппонент, который будет представлять демократический блок – это экс вице-президент США при Бараке Обаме, Джозеф Байден.

Нужно отметить тот факт, что сам Берни Сандерс, перед выходом из президентской гонки, заявил о поддержке бывшего вице-президента Джозефа Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США.

«Вы нам нужны в Белом доме. Я сделаю все возможное, чтобы это произошло. Я сегодня прошу всех американцев, всех демократов и независимых, а также многих республиканцев объединиться в этой кампании и, как и я, поддержать данную кандидатуру», — сказал Сандерс.

Для американской политической культуры весьма громкий выход из президентской гонки. По сути, он захлопнул одну дверь и вошел в другую, в ту, где он будет также в авангарде противостояния, но уже в другой роли.

Один из самых популярных лиц на политической арене США, бывший президент Барак Обама также не остался в стороне и поддержал своего бывшего вице-президента.

«Я с гордостью поддерживаю кандидатуру моего друга — Джо Байдена на пост президента Соединенных Штатов», — написал Обама. Обама подчеркнул, что Байден может «излечить» США в тяжелые времена.

Отметим, что подобной поддержки со стороны элиты демпартии США не было даже у Хилари Клинтон, но сейчас наблюдается очевидная консолидация демократов. Сегодня, как говорится, все против Трампа.

Результаты социологических опросов разнятся: некоторые показывают популярность Байдена, а другие, наоборот, утверждают популярность Трампа. В целом же разница между ними небольшая. Соперники в зависимости от места проведения соцопроса опережают или же уступают друг другу 3-4%. Но то, что у обоих кандидатов имеются «кровные» 40% электората – это факт. Соответственно борьба между кандидатами идет за не определившихся 20% избирателей. Именно тут и пригодились Сандерс и Обама, поддержка которых, по идее, должна сделать разницу между Байденом и Трампом существенной. Удастся ли достичь результата – покажут итоги выборов. А пока данное противостояние нужно рассматривать в другой плоскости.

Республиканец Дональд Трамп враг либерализма и либерального устоя мира. Именно он начал менять «правила игры», как в международной политике и торговых отношениях, так и во внутренней политике. Введение пошлин в торговых отношениях с ЕС и Китаем – процесс, который вполне можно назвать началом «передела мира». Ведь этот шаг Трампа фактически превращает такую организацию, как ВТОЗ, в бессмысленную структуру.

С другой стороны, для Трампа ООН и ее организации не являются авторитетными. Он в разы сократил их финансирование, а также демонстративно нарушил ядерное соглашение с Ираном, гарантом которого была та же самая ООН. Таким образом, своими действиями Трамп существенно ослабил такие организации как ВТО и ООН, которые являлись наивысшим достижением либерального мира. Сейчас же он начал уничтожать эти основы, что является угрозой для либералов. При этом стоит также добавить, что приход такой личности как Трамп к власти в США, открыл дорогу всем правым популистам в Европе, и сегодня правонационалистические партии в Италии, Испании, Португалии, Австрии и даже в Германии набирают обороты. Естественно Трамп их не финансирует, но с этими политическими силами он быстрее договаривается. Что же до поддержки, Трампу этого делать не нужно, за него это делает Россия.

Нельзя утверждать, что сейчас правые популисты победили во всей Европе, но тенденция роста усиления влияния подобных политических сил – свершившийся факт. Именно популисты являются главной угрозой существования ЕС в том виде и в тех границах, которые на сегодня сформировались.

С экономической точки зрения только ЕС и Китай могут сравниваться с США. В последнее же время в Брюсселе все чаще и чаще начали задумываться о превращении и в геополитический центр, для чего необходимо иметь армию. Каждое государство – член НАТО за свою защиту платит военному блоку (читай США) 2% ВВП. Трамп же требует от европейцев 4% ВВП. При этом, когда ЕС заговаривает о необходимости собственной армии, такие страны, как Польша, Венгрия и Румыния отказываются обсуждать этот вопрос, так как они выступают за усиление роли США в безопасности Европы.

Создание собственной армии Евросоюза может ослабить доминирование США не только на европейском континенте, но и во всем мире. Многие аналитики считают, что поднимать данный вопрос в то время, когда во главе Белого Дома стоит Дональд Трамп, не имеет перспективы. Посему европейцам и либеральному крылу американской элиты выгодно, чтобы нынешнего хозяина Белого дома заменил Джо Байден. Его уже называют последней надеждой либерализма, а потому поддерживающие его силы стараются консолидироваться и готовятся к решающей схватке в ноябре.

Из внешних сил Байдена и его кампанию через те или иные лоббистские организация, фонды или корпорация будут поддерживать европейские страны. В то время как Трампа будет поддерживать Россия и другие авторитарные страны мира, а также и американо-израильский комитет, произраильские лоббистские организации, которым необходимо постоянное давление на Иран. С учетом общемирового кризиса либерализма, можно прогнозировать победу Трампа. А такой исход, как уверены аналитики, означает передел мира в более жесткой форме.