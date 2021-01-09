Двухметровую надпись «Шуша» установят у въезда в город

Компания AdCo изготовила надпись «Шуша» (около двух метров в высоту) для установки в городе Шуша, освобожденном от оккупации в результате Отечественной войны.

Как сообщает Report, конструкция, оснащенная специальными светодиодами, будет светиться и в темное время суток, вне зависимости от подачи электроэнергии.

Обращение для размещения конструкции в культурной столице Азербайджана уже поступило в соответствующие структуры и ждет одобрения.

Президент Ильхам Алиев 8 ноября 2020 года объявил об освобождении города Шуша от врага. В настоящее время в городе восстанавливается инфраструктура, ведется подготовка к реставрационным работам.