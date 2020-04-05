Движение неприсоединения не признает т.н. выборы в Карабахе

Координационное бюро Движения неприсоединения выступило с заявлением о так называемых «выборах» на оккупированных территориях Азербайджанской Республики.

Как сообщает МИД Азербайджана, Движение неприсоединения, являющееся второй по величине политической платформой после ООН и объединяющее 120 стран, подчеркнуло, что захват территорий силой неприемлемо, и заявило, что ситуация, созданная оккупацией территорий Азербайджанской Республики, не будет юридически признана ни одной страной.

В связи с этим государства-члены Движения неприсоединения заявили, что они не признают так называемые «выборы», проведенные в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджанской Республики 31 марта этого года, и считают их незаконными.

В заключение, ссылаясь на пункт 662 Заключительного акта Бакинской встречи на высшем уровне, Координационное бюро Движения неприсоединения вновь заявило о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно признанных границ и урегулированию армяно-азербайджанского конфликта в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.