Президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда 23 августа провели встречу в Мариинском палаце. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента в Telegram.
Зеленский встретил Дуду традиционно возле палаца. Президент подчеркнул, что это уже третий визит польского президента после полномасштабного вторжения России в Украину. Он поблагодарил коллегу за поддержку, и отметил, что «украинцы и поляки – настоящие братские народы».
Дуда отметил, что вместе с Зеленским он уже провел очные переговоры. Глава Польши выразил уважение украинскому народу «за его необыкновенный героизм по отношению к своей Родине». Он также добавил, что Польша будет поддерживать Украину до «последнего дня борьбы».
Кроме того польский президент поздравил украинцев с Днем флага.
«Власть и все украинское общества, уверяя вас, что поляки с вами и желают вам победы», – написал Дуда.
«Власть и все украинское общества, уверяя вас, что поляки с вами и желают вам победы», – написал Дуда.
(gordonua.com)