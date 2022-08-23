Президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда 23 августа провели встречу в Мариинском палаце. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента в Telegram.

Зеленский встретил Дуду традиционно возле палаца. Президент подчеркнул, что это уже третий визит польского президента после полномасштабного вторжения России в Украину. Он поблагодарил коллегу за поддержку, и отметил, что «украинцы и поляки – настоящие братские народы».